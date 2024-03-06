AKP'li belediye başkanı ‘fuhuş yaptırdığı’ için tutuklandı. Elazığ’da CEMRE Operasyonu

Elazığ’da emniyet ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde CEMRE Operasyonu düzenlendi.

Kentte merkezinde bulunan 5 farklı otel ve pansiyonda, "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçunu işledikleri tespit edilen 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca 128 şahıs hakkında da idari para cezası uygulanırken, iş yerleri ile ilgili idari işlem uygulanacağı kaydedildi.

AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI DA TUTUKLANDI

Öte yandan tutuklananlar arasında, kendisine ait otelde 'fuhuş' yaptırdığı tespit edilen AKP’li Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan da yer aldı.

Tutuklanmasının ardından AKP Elazığ İl Başkanlığı’nın Doğan’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Doğan hakkındaki kararın Genel Merkeze de gönderildiği öğrenildi.