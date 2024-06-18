AKP’li belediye başkanı hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
AKP’li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada yaralanan Aydınlar Belde Başkanı AKP’li Tacettin Karamercan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre kaza, Adilcevaz ilçe çıkışında yaşandı. Aydınlar Belde Belediyesi eski Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun ile Aydınlar Belde Başkanı AKP’li Tacettin Karamercan'ı taşıyan araç, karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

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Kazada 2 başkan ile hafif ticari araçta yolculuk eden 5 kişi yaralandı. Yaralılar yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adilcevaz başta olmak üzere çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

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KARAMERCAN KURTARILAMADI

Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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Karamercan'ın ölüm haberi üzerine hastaneye yakınları ve çok sayıda partili akın etti. Karamercan'ın yapılacak otopsinin ardından beldede toprağa verileceği öğrenildi.

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