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AKP’li belediye başkanı özgürlükleri ‘boğazda villa alabilmeye’ bağladı. Herkes boğazda lüks villalarda oturabiliyormuş

AKP’li Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı özgürlükleri ‘boğazda villa alabilmeye’ bağladı. Ocaklı, İnsanlar her yerde istediğini alıp özgürce yaşayabiliyor. Hatta bazıları Boğaz'da lüks villalarda oturabiliyor. Kim sana ne engel koyuyor” dedi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 15:33
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AKP’li belediye başkanı özgürlükleri ‘boğazda villa alabilmeye’ bağladı

AKP’li belediye başkanı özgürlükleri ‘boğazda villa alabilmeye’ bağladı. Herkes boğazda lüks villalarda oturabiliyormuş
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AKP'li Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışında ekonomi ve yoksulluk sorununa ilişkin konuşmasında ilginç ifadeler kullandı.

Yaklaşan 14 Mayıs seçimine yönelik konuşan Ocaklı, "Bu seçim cumhuriyet tarihinin yaşadığı en önemli seçimlerinden biri. Elbette her seçim kendine göre ve önemi vardı. Ancak bu seçim her hangi parti bir parti seçimi olmaktan çıktı. Artık günümüzde teknoloji var, tek yanlı yayınlara bağlı kalmadan her kanala veya gazetelere bir bakın. Herkes kimlerin kime ne mesaj verdiklerini görsün" dedi.

İlhan Ocaklı, "Devletimiz, ülkemizin her noktasındadır. İnsanlar her yerde istediğini alıp özgürce yaşıyabiliyor. Hatta bazıları Boğaz'da lüks villalarda oturabiliyor. Kim sana ne engel koyuyor, ayrım yapmak isteyenlere Şile'den sözümüz olsun bu memleketi bölemeyeceksiniz, bu memleketi böldürmeyeceğiz, buna fırsat vermeyeceğiz. Oyunun büyüklüğünün farkındayız. Bu milletimiz gerekeni yapacak buna inancımız, milletimize güvenimiz tamdır" ifadelerini kullandı.

"PATATES SOĞAN VATANIN VARSA EKERSİN"

Ocaklı, 'Patates soğan, güle güle Erdoğan'. Ne demek bu? Patates soğan bugün vatanın varsa ekersin ama vatanın olmazsa nereye ekersin? Ukrayna gibi etrafımızda birçok savaş var ama Türkiye dimdik olarak ayakta. Tarihinde ilk defa kendi uçağını, helikopterini, savaş gemisini, otomobilini, silah savunmasını yapan, kendi doğalgazını arayan ve bulan, kendi petrolünü arayan, Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Unutmayın tarihte daha düne kadar kendi arabasını yapan Türkiye Cumhuriyeti vardı ama birileri 'hadi oradan' dedi. Nedeni kendi araçlarını ülkemizde satmak derdinde oldular. Bunu görmeyen gözleri Allah'a havale ediyoruz" diye konuştu.

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