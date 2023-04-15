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AKP seçime giderken kanunu ve YSK kararlarını hiçe saydı! Milletvekili aday listelerinde büyük skandal

AKP Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu kanunda açıkça belirtilmesine rağmen görevinden istifa etmeden milletvekili adayı gösterildi. AKP yönetimi ve Çopuroğlu’nun kanunu hiçe saymaları nedeniyle Çopuroğlu’nun milletvekili adaylığının iptali için Kayser İl Seçim Kurulu’na itiraz dilekçesi verildi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 20:46
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AKP seçime giderken kanunu ve YSK kararlarını hiçe saydı

AKP seçime giderken kanunu ve YSK kararlarını hiçe saydı! Milletvekili aday listelerinde büyük skandal
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YENİÇAĞ ÖZEL

14 Mayıs tarihinde yapılacak olan genel seçimlerden önce AKP Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’nun milletvekili adayı olarak gösterilmesi bekleniyordu. Beklenilen oldu Çopuroğlu Kayseri’de AKP’den 3.sıradan milletvekili adayı gösterildi. Ancak buna rağmen Çopuroğlu'nun İl Başkanlığı görevinden istifa etmediği ortaya çıktı.

KANUNU HİÇE SAYDILAR

Yaşanan skandal tam olarak burada başlıyor. Çünkü, 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu’nun Adaylık İçin başlıklı 18. Maddesinde siyasi parti il ve ilçe yönetim kurulu başkanları ve üyelerinin de dahil edildiği belli görevlerde bulunanların aday olması için “Genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.” ifadesi yer almakta.

Söz konusu maddenin tam metni şu şekilde:

“Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklarının yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.”

Aynı kanunun 19. Maddesinde ise 18’inci madde kapsamına girenlerin ayrılma istekleri en yakın amire verilecek bir dilekçeyle yapılması gerektiği ibaresi yer alıyor.

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu’nun 10.03.2023 tarih ve 2023/91 Karar numaralı kararı gereğince öngörülen tarihten sonra emeklilik veya istifa isteminde bulunanların seçimde aday olmalarının kanunen imkansız olduğu açıkça belirtilmekte.

ÇOPUROĞLU KANUNU ÇİĞNEDİĞİNİ AÇIKCA SÖYLEDİ

Skandal tam olarak burada başlıyor. Kanunlarda belirtilen hükümler gayet açık olmasına rağmen AKP Kayseri Milletvekili adayı olan Şaban Çapuroğlu, belirtilen tarihlerden önce il başkanlığı görevinden istifa etmediği gibi 23 Mart tarihinde TV Kayseri’de bir programa “Kayseri İl Başkanı” sıfatıyla katıldı ve bu durumu kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Ayrıca listelerin Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edildiği gün televizyon programında ‘bugüne kadar istifa etmediğini ve listelerin açıklanmasının ardından il başkanlığı görevini bıraktığını’ ifade ederek kanunu ihlal ettiğini açıkça beyan etti.

AKP Kayseri İl Başkanlığı resmi sitesinde güncel olarak Şaban Çopuroğlu il başkanı olarak gösterilmeye devam edilmekte

AKP’li Çopuroğlu hakkında kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna dilekçe verildi.

İşte o dilekçe:

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