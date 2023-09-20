AKP’li Belediye Başkanına hakeme saldırmaktan ceza

Denizli Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Naci Özbaş, Sarayköyspor-Sökespor maçında hakeme saldırmaktan kulüp başkanı ve dört belediye personeliyle birlikte para cezası aldı.

AKP’li Belediye Başkanına hakeme saldırmaktan ceza

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde 20 Kasım 2022’de oynanan Sarayköyspor-Sökespor maçında çıkan olaylarla ilgili açılan davada karar verildi.

Maçın bitmesinin ardından Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Sarayköyspor Kulüp Başkanı Derviş Demirkan ve dört belediye çalışanı, orta hakem Muhammet Taha Onat ile yan hakem Can Fırat’a saldırıp tartaklayarak hakaret etmişti. Darp raporu alan orta hakem Taha Onat, yan hakem Can Fırat ile birlikte yargıya başvurmuştu.

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Kadriye Sözeri’nin haberine göre mahkeme, “taşkınlık ve kasten yaralama” suçundan Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Kulüp Başkanı Derviş Demirkan, Sarayköy Belediyesi personeli Uğur Melenk ve Kadir Coşar, danışman Mehmet Onur Akdağ ile makam şoförü Haldun Deniz’e 1120’şer TL adli para cezası verdi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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