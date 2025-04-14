AKP'li belediye başkanından hakaret! CHP'li üye sinir krizi geçirdi

Belediye meclisleri her gün bir farklı tartışmaya sahne oluyor. Hakaretlerin, sert sözlerin havada uçuştuğu mecliskerde tansiyon düşmüyor.

Son olarak İstanbul'un Bahçelievler ilçesi belediyesinde bir tartışma yaşandı.

AKP'Lİ BAŞKANDAN HAKARET

AKP'li Belediye Başkanı Hakan Bahadır, meclisin nisan ayı ikinci oturumunda skandal sözlere imza attı.

CHP'li meclis üyesi Bahar Günçiçek'in Denetim Komisyonu Faaliyet Raporu'nu okuduğu sırada Bahadır, konuşmayı keserek itiraz etti.

Günçiçek'le Bahadır arasında karşılıklı atışmaya dönen tartışma hakarete varan sözlere döndü. Bahadır, tartışma sırasında Günçiçek'e "İftiracısın, sahtekarsın sen, şerefsizsin" diyerek hakaret etti.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu sözler üzerine toplantı salonu karıştı ve oturuma ara verildi. Günçiçek'in ise sinir krizi geçirdiği ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

DEDETAŞ DA HAKARETE UĞRADI

İktidara yakın yazar Fuat Uğur, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Gazeteci Uğur, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı hedef alarak yaptığı paylaşımda, "Üsküdarlı kadınlar öğrensin diye Afrika’dan twerk dansı eğitmeni getirten Sinem Dedetaş, sahnede twerk dansı yaparak para toplasın Üsküdar Belediyesi çalışanlarının maaşını ödemek için. Burjuvazinin önde gelen isimlerinin bu gösteriye iyi para yatıracaklarına eminim" ifadelerini kullandı.

AKP'LİNİN 'KİRALIK' SÖZLERİNE TEPKİ

AKP'li Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Ustaoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e "Kiralık vekil" demesi üzerine meclis karıştı. Başkan Hürriyet'ten çirkin ifadelere sert yanıt verdi.

Hürriyet, Ustaoğlu'na sarf ettiği sözler için "Terbiyesiz. Sayın başkan bu hadsiz adamı yetkileriniz çerçevesinde uyaracak mısınız? Sen kimsin de bana kiralık diyorsun lan? Senin karın olsa kızın olsa ne yapacaksın? Ayıp değil mi, ne biçim insanlarsınız?" dedi.

Ustaoğlu'ndan sözünü geri almasını istedi. Bu sözlerin üzerine Ustaoğlu da sözünü geri aldığını söyledi.

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