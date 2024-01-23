AKP'li Belediye Başkanı'ndan mal varlığı açıklaması. Kız kardeşi ‘yolsuzluk’ ile suçlamıştı

İzmir’in Bergama ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun kız kardeşi Hale Koştu Özyeşil, sosyal medya hesabından kardeşinin servetinin şaibeli olduğuna dair bir paylaşım yapmıştı.

Özyeşil'in yaptığı paylaşımlara yanıt veren Hakan Koştu, iddiaların asılsız olduğunu kaydetti.

AKP’li Koştu'nun, dün yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

“5 yıl önce göreve geldiğimizden itibaren örnek gösterilen bir hizmet anlayışı ile hareket ettik ve halkımıza karşı hep şeffaf olduk. Şehrimizin kaynaklarını doğru zamanda doğru yerde kullanmak için özen gösterdik ve her kuruşuna dikkat ettik. Yapılan yatırımlarla Bergama’yı ileriye götürdük ve şaha kaldırdık. 4 yılda 4 defa denetimden geçtik ve her kuruşun hesabını verdik. Tam seçim döneminde farklı siyasi görüşler ve grupların yönlendirmesiyle kız kardeşim Hale Koştu Özyeşil’in facebook hesabından gerçeği yansıtmayan paylaşımları gündemi meşgul etmektedir. Siyasi olarak görüşümüzü desteklemesi zorunlu olmayan kız kardeşimin iddiaları hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. 2009 yılında İzmir İl Genel Meclis Üyesi, 2014’te Bergama Belediyesi Meclis Üyesi olmam sebebiyle yasa gereği sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda resmi olarak mal varlığımızı bildirme mecburiyetimiz vardır ve kayıtlarda bulunmaktadır. Kişisel olarak yasa gereği tüm hesaplarım ve mal varlığım denetime tabidir.”

"BELEDİYEDE YAPILAN USULSÜZ İHALELERİN DETAYI İNCELENDİĞİNDE GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK"

Hale Koştu Özyeşil'in sosyal medyadan şu paylaşımı yapmıştı:

"Başkan Koştu malvarlığını açıklasın! Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun öz kardeşiyim. Sosyal medyada daha önceki paylaşımlarımız ve kamuoyundaki konuşulanlardan tarafımıza gelen sorular üzerine bu açıklamayı yapma gereğinde bulundum. 5 yıl önce abim kirada otururken Belediye Başkanı olduğu dönemde Bergama, İstanbul ve Almanya'da aldığı villaları ve yaşam standartlarındaki artışı aile geliri olarak açıklaması mümkün değil. Hakan Koştu'nun kardeşi olarak bu malvarlığını açıklayacak ailemizin ek geliri yoktur. Hakan Koştu belediye başkanı olmadan önceki ailemizin mütevazi yaşam standardı da bellidir. Hakan Koştu'nun malvarlığındaki artışın ailemizin ek gelirinden kaynaklandığı bahanesinin gerçek olmadığını açıklamak isterim. Belediyede yapılan usulsüz ihalelerin detayı incelendiğinde gerçekler ortaya çıkacaktır. Bu nedenle Cumhur İttifakı'nda Hamza Dağ'a oy vereceğimizi ama Hakan Koştu'ya asla oy vermeyeceğimizi bildirmek isterim. Partimizin ve ailemizin itibarını korumak nedeniyle bu açıklamayı yapma gereğinde bulundum.”