AKP’li belediye borca batıyor

AKP’li Beykoz Belediyesi'nin yılın ilk altı ayında 762 milyon TL geliri olmasına karşın 941 milyon TL harcadığı öğrenildi.

AKP’li belediye borca batıyor

AKP'li belediyeler Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne rağmen para saçmaya devam ediyor.

Yılın ilk altı ayında 762 milyon TL geliri olan Beykoz Belediyesi'nin 941 milyon TL harcadığı açıklandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; AKP’li İstanbul Beykoz Belediyesi Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne rağmen adeta para saçıyor. Belediye Meclisi’nin eylül ayı oturumunda konuşan CHP’li Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu, idarenin milyonlarca liralık harcamalarına tepki gösterdi.

Bu yılın ilk altı ayında 762 milyon TL geliri olan belediyenin tam 941 milyon TL harcadığına dikkat çeken Sataloğlu, “Belediyenin idarenin sözleşmeli personele, işçilere, geçici personele ve diğer personele ödediği personel gideri ve bunlar için sosyal güvenlik kurumlarına ödediği toplam tutar ilk altı ay için yaklaşık 22 milyon lira. Ancak, temsil tanıtma gideri harcaması ise 38 milyon lira. Yani ilk altı ayda işçilere ödenen para 22 milyon TL, temsil tanıtma gideri ise 38 milyon lira. İdareye ait sosyal medyalar hesaplarında gezen meşhur kısa videolar var ya, turistler gibi gittikleri gördükleri her yerde video veya fotoğraflarını çektikleri o videoların paraları işte bu harcama kalemine ait” dedi. Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne uyulmadığının altını çizen CHP’li Sataloğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Beykoz Belediyesi yönetimi kültürel sanatsal etkinlikler diye bir ihaleye çıkıyor ama ne hikmetse bir firmanın teklifi geçerli sayılıyor. İhale süresi 11 aylık ve tutarı ise KDV dahil yaklaşık 44 milyon lira. Bir başka ihale ise tanıtım, baskı işleri, promosyon vs. için. Bu ihalenin bedeli de KDV dahil 15 milyon lira. Sadece bu iki ihalenin tutarı yaklaşık 69 milyon liradır. Okullar açılıyor. Konser için ayırdığınız tutarların büyük bir bölümü ile, kalem, defter vb. ürünler için ailelere destek olun. Bu bütçeleri oralara ayırın, harcayın.”

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