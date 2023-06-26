AKP’li belediye Eypio'nun konserini iptal etti. Gerekçe 'Gezi' paylaşımları

Samsun Çarşamba ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Halit Doğan, 25 Haziran'dan düzenlenen Yeşilırmak Şenlikleri'ne katılacağını duyurduğu rapçi Eypio'nun konserini tepkiler sonrası iptal etti.

AKP’li belediye Eypio'nun konserini iptal etti. Gerekçe 'Gezi' paylaşımları

Samsun'un Çarşamba ilçesi Abdullah Paşa Meydanı’nda Yeşilırmak Şenlikleri düzenlendi. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı şenliklerde cumartesi ve pazar günleri de sanatçıların konser vereceği günler öncesinden duyuruldu.

İlçenin AKP’li Belediye Başkanı Halit Doğan da sosyal medya hesabı üzerinden 25 Haziran’da rapçi Eypio’yunun sahne alacağını iki gün önceden hatırlatarak, “Yeşilırmak Şenliklerimiz için nefesleri tuttuk. Müzik ve eğlenceye doyacağımız şenliğimiz için adres belli. Ünlü isimler Eypio ve Elif Buse Doğan bizlerle… Dj performansı da nicesi. Çok bekledik, çok özledik. Şimdi şenliklerde buluşma zamanı” diyerek duyurdu. Konser afişleri de ilçe merkezinde birçok yere asıldı.

GEZİ PAYLAŞIMLARINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Doğan’ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya AKP’lilerden sert tepki geldi. Rapçi Eypio’nun Gezi eylemleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yaptığı paylaşımlar nedeniyle Halit Doğan’a tepki gösteren AKP’liler konserin iptal edilmesini istedi. Bunun üzerine Doğan da rapçinin konserini iptal etti.

Pazar gecesi yapılan şenliklerde DJ’ler performans gösterirken, Eypio sahneye çıkamadı.

Belediye Başkanı Halit Doğan ise bu durumu sosyal medya hesabından konsere saatler kala, “Yeşilırmak Şenliklerimiz dolu dizgin devam ediyor. Bu akşam Eypio’nun aramızda olamayacağı konserimizde Dj Onur Paskap ile Erman Kalanbak ve orkestrası bizlerle olacak” ifadelerini kullanarak duyurdu.

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