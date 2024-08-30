AKP’li belediye Gelevera Deresi’ne foseptik boşalttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li belediye Gelevera Deresi’ne foseptik boşalttı

Karadeniz bölgesinde türkülere konu olan ve milyonların adını duyduğu Gelevera Deresi bu defa bir skandal ile anıldı. AKP’li Güce Belediyesi foseptik atıkları Gelevera Deresi’ne boşaltırken yakalandı.

Giresun’da çekilen görüntüler izleyenlerin yüreklerini burktu. Türkülere konu olan Gelevera Deresi AKP’li Güce Belediyesi’nin atıkları ile zehirlendi. Barış Yarkadaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Güce Belediyesinin işlediği skandalı gözler önüne serdi.

“Rezalete Bakın!”

Yarkadaş paylaşımında Güce Belediyesinin fosseptik atıklarını Gelevera Deresine boşaltmasını rezalet sıfatı ile tanımlarken CHP Güce İlçe Başkanı ile görüştüğünü aktardı.

CHP Güce İlçe Başkanı konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Görüntü elimize ulaştıktan sonra gidip bir de kontrol ettik. Derenin hali içler acısı. Foseptikler dereye boşaltılmış. Belediye bu yanlışa derhal son vermelidir”

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