AKP’li belediye İsmet İnönü'nün yaptırdığı camiyi yıkıyor

AKP’li Rize Belediyesi’nin İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı döneminde yapılan Mahalle Camisi’ni yol genişletme çalışmalarından dolayı yıkacağı ortaya çıktı.

AKP’li belediye İsmet İnönü'nün yaptırdığı camiyi yıkıyor

Cumhuriyet’ten Ömer Şan’ın haberine göre; Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, muhalefeti “din” üzerinden hedef alırken, AKP de sahada “CHP cami yıktı” iddiasını dikkat çekti. Ancak AKP’li Rize Belediyesi’nin son dönemde Rize’de yıktığı camiler ortaya çıktı.

Vatandaşlar, 1944’te, CHP döneminde inşa edilen caminin Rize Belediyesi tarafından yıkılmak istenmesine karşı çıktığı bildirildi.

CHP’yi “Kuran’ı yasaklamak ve camileri yıkmak, ahıra çevirmekle” suçlayan ve bu iddiayı her fırsatta dile getiren iktidar, Rize’de ise AKP’li belediye tarafından çeşitli gerekçelerle yıkılan tarihi camileri görmezden geldiği bildirildi.

Rize’de son dönemde yol genişletme çalışmasıyla 5 cami yıkılırken, son olarak, 1944’te CHP döneminde yapılan bir caminin yıkılmak istenmesi, tartışmalara neden oldu.

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İNÖNÜ’ÜN YAPTIRDIĞI CAMİYİ YIKIYORLAR

Pehlivantaşı Mahallesi’nde bulunan Mahalle Camisi’nin, yol genişletme çalışmalarından dolayı yıkılacağı ifade edildi.

2005’e kadar kullanılan, yeni caminin yapılması üzerine atıl durumda kalan ve yalnızca özel gece ve günlerde kullanılan caminin yıkılmak istenmesine mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Mahalleli, “Bu cami 1944’te, o zamanın CHP iktidarı döneminde ve İsmet İnönü cumhurbaşkanıyken yapılmıştı. Maalesef bugün AKP iktidarı döneminde yıkılacak” sözlerini kullandı.

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