AKP’li belediye Kitapyurdu’nun binasını mühürledi. Yüksek miktarda bağış istendi

Kitapyurdu’nun İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bulunan binası, AKP’li Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi. Kitapyurdu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mart ayında belediyeden uyarı aldıklarını ve belediye tarafından talep edilen bağışın yapılmaması halinde ruhsat işlemlerinin kabul edilmediği ifade edildi.

YÜKSEK MİKTARDA BAĞIŞ İSTENDİ

Kitapyurdu tarafından yapılan açıklamada, kurumun Bahçelievler’de bulunan yerleşkesinin ruhsatın eksik olduğu gerekçesiyle mühürlendiği ifade edildi ve “Yeni ruhsat alabilmemiz için belediye tarafından yüksek miktarda bir bağış yapılması talep edilmektedir. Tüm gereklilikleri yerine getirmemize rağmen bu talebimiz Bahçelievler Belediyesi tarafından kabul edilmemiş ve bu nedenle faaliyetlerimize ara vermek zorunda bırakılmış bulunuyoruz.” denildi.

Söz konusu yerleşkede, 2018 yılından bu yana faaliyet yürütüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, “Ancak bu yılın Mart ayında, yerleşkemizin ruhsatının eksik olduğu gerekçesiyle belediye tarafından uyarı aldık.” ifadesi kullanıldı.

Yapılan açıklamada, “Tüm gereklilikleri sağladığımızı belirtmemize rağmen, belediye istediği bağış yapılmadan işlem yapmayı kabul etmemektedir.” ifadesi yer alırken, Kitapyurdu’nun hukuki yollardan hakkını aradığı belirtildi.