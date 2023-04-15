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AKP'li belediye parkı satışa çıkardı. Özel okul istedi olanlar oldu 

AKP'li Sancaktepe Belediyesi, bir süre önce imar planlarını değiştirdiği parkı, Resmi Gazete’ye verdiği ilanla satışa çıkardı. Özel Eğitim Tesis Alanına alınan parkın satışı için Belediye 17 milyon 72 bin TL muhammen bedel belirledi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 07:54
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AKP'li belediye parkı satışa çıkardı. Özel okul istedi olanlar oldu 

AKP'li belediye parkı satışa çıkardı. Özel okul istedi olanlar oldu 
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Odatv'nin özel haberine göre, İstanbul’un ilçelerinden Sancaktepe Belediyesi, Resmi Gazete’ye verdiği ilanla, Sarıgazi Mahallesi’nde bulunan 12 ada, 12 parseli satışa çıkardı. 

Yaklaşık 2 bin metrekarelik parsel, 13 yıl önce yapılan imar planlarında park alanı olarak ayrılmıştı ve park olarak da düzenlenmişti. 

Ancak bir süredir söz konusu park alanı, bitişiğindeki özel okul tarafından okul bahçesi olarak da kullanılıyordu. Parkın satış ihalesi 27 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.

Parkın satışı hikayesi geçen yıl, bitişikte yer alan özel okulun girişimiyle başladı. Özel okul ilk önce, ilçenin çeşitli yerlerden satın aldığı 7 ayrı küçük parsellerin toplam büyüklüğü parkın büyüklüğüne ulaşınca Sancaktepe Belediyesi’ne başvurdu. 

Özel okul, 7 ayrı parselin park alanı ile takas edilmesini ve parkın özel eğitim tesis alanına alınmasını istedi. AKP’li Belediye bu teklifi kabul etti ve Belediye Meclisi’nden de oy çokluğu ile karar çıkarttı. Plan değişikliğine yapılan itirazlar da Meclis tarafından oy çokluğu ile reddedildi.  

Belediye, plan değişikliğinden sonra parkın satılması için Belediye Meclisi’nden yetki istedi ve oy çokluğu ile aldı. Özel okulun talebi üzerine yapılan işlemlerden sonra sıra parkın satılmasına geldi. Aslında özel okulun satın alacağı park için, yasal prosedür gereği ihale düzenlendi.

Parkın bitişiğinde, Karakter Eğitim Kurumları’na ait “Tercih Koleji” bulunuyor. 

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