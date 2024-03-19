AKP'li belediye tarihi geçmiş ürünleri yardım diye vatandaşa dağıttı

Ordu’nun AKP’li Kabadüz Belediyesi’nde belediye başkanı Yener Kaya adına Ramazan için evlere yardım kolileri dağıtıldı. Vatandaşlar, gelen yardım kolilerini açtıklarında ise içerisindeki ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçtiğini gördü.

Vatandaşlardan gelen görüntülerde kolilerin içerisinde bulunan kahvelerin son tüketim tarihlerinin 5 Ocak 2024’te bittiği görülüyor.

Kolilerde bulunan diğer ürünler arasındaki irmiklerin tüketim tarihinin 20 Aralık 2023’te geçtiği görülürken, vatandaşlara verilen unların son kullanma tarihinin ise 8 Ocak 2024 olduğu fotoğraflarda görülüyor.

BELEDİYE BAŞKANI İDDİALARI REDDETTİ

AKP’li Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, yaptığı açıklamada yardım kolilerini kendilerinin dağıtmadığını öne sürerek skandalı reddetti. Kaya, “Biz bu kolileri dağıtmadık. Birileri bizi yıpratmaya çalışıyor” diye konuştu.

Kaya, kendisine ‘Yardım kolilerini Kabadüz AKP teşkilatı mı dağıttı?’ diye sorulması üzerine, “Ben partinin dağıtıp dağıtmadığını bilemem” cevabını verdi.

Kaya ayrıca, skandalın ortaya çıkmasından sonra, sosyal medya hesaplarından daha önce yardım kolilerini halka dağıttıkları gönderileri sildi.

BELEDİYE PERSONELİ DAĞITMIŞ

Yardım kolilerinin ulaştığı 2 aile ise ürünlerin belediye personelleri tarafından kendilerine teslim edildiğini teyit etti.

KÜFLENMİŞ ÜRÜNLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Daha önce de Kabadüz Belediyesi’nin bodrum katında ihtiyaç sahibi yurttaşlara dağıtılacak olan un ve bakliyatların küflenmiş olduğu ortaya çıkmıştı.

Sağlıksız bir depoda bekletilen bu ürünler, belediyenin araçlarına yüklenerek halka dağıtılmıştı.