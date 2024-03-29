AKP’li belediyede eşek skandalı! Bütün şehir bu belgeleri konuşuyor

Elazığ’ın Maden ilçesinde AKP’nin adayı Musa Orhan ile Yeniden Refah Partisi’nin adayı Orhan Yavuz arasında eşek tartışması çıktı.

İlçenin temizlik işlerinde kullanılmak üzere 5 bin liraya 5 eşek alınmış, ancak daha sonra 5 eşeğin belediyede olmadığı ortaya çıkmıştı.

5 EŞEK 5 BİN LİRAYA ALINDI



‘Kayıp kadrolu eşeklerle’ ilgili Elazığ Fırat televizyon kanalına açıklamalar yapan Yeniden Refah Partisi’nin Maden İlçesi adayı Orhan Yavuz, “Maden’de çöp hayvanlarla toplanıyor. 2018’de alınan eşekler görevlilere dağıtılmış. Eşekleri getirmesini istedim. Personel ise hayvanları kendi paralarıyla aldığını bildirdi. Ancak, belediyede eşekler için beş bin lira ödendiğine ilişkin harcama pusulası, eşekleri satan kişinin kimlik bilgisi fotokopisi var. Eşekler ortada yok. Olayı yargıya taşıdık” ifadelerini kullandı.

"BENDEN SONRA EŞEKLERE NE OLDU BİLEMEM"



Önceki Maden Belediye Başkanı ve AKP’nin adayı olan Musa Orhan ise “Görevimi tamamladıktan sonra eşeklere ne oldu bilemem. Tam 20 yıldır rakibiz ve Yavuz, AKP’den ayrılıp YRP’den aday oldu. Şimdi üçüncü kez birbirimizin rakibiyiz” diye kendisini savundu.