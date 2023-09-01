AKP'li belediyeden 30 Ağustos'ta Atatürk tişörtüne engel

Trabzon’da Kunduracılar Caddesi’nde esnaflık yapan Selim Kakışım, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin bulunduğu tişörtleri giydirdiği iki mankeni gümüşçü dükkanının önüne koydu.

Ancak AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta ekipleri Kakışım'a, şehrin en işlek caddelerinden birinde yer alan dükkanın önünde bir süre kalan mankenleri kaldırması gerektiğini söyledi.

Zabıta ekipleri gerekçe olarak ise mankenler hakkında ‘şikayet’ olduğunu kaydetti.

Her milli bayramda aynı şekilde cansız mankenleri dükkanının önüne koyan esnaf Kakışım, duruma itiraz edince zabıta ekipleri olay yerine polis çağırdı.

Kakışım, olayı, “Buradaki Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı esnaflardan muhtemelen şikayet oldu. Zabıtalar da geldi, mankenleri kaldırmamı söylediler. ‘Kaldırmıyorum' deyince onlar gitti. 15-20 dakika sonra daha fazla zabıta geldi, onlara da aynı şeyleri söyledim. Bu kez polis çağırdılar ve mankenleri kaldırmak zorunda kaldım.” ifadeleri ile anlattı.