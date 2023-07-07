AKP'li belediyeden borca karşılık satılık cami

AKP’li Bayrampaşa Belediyesi, 90,8 milyon TL’lik vergi borcuna karşılık ilçedeki iki camiyi CHP’li ve İYİ Partili meclis üyelerin itirazına rağmen oy çokluğuyla satma kararı aldı.

AKP'li belediyeden borca karşılık satılık cami

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre; Bakanlıklar ve kamu kuruluşlarından milyonlarca liralık destek almasına rağmen borçların üstesinden gelemeyen AKP’li belediyeler okul ve camileri satıyor.

İstanbul’daki AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin vergi ve SGK borçlarına karşılık okulları satma kararı almasının ardından bu kez de AKP’li Bayrampaşa Belediyesi, vergi borcuna karşılık ilçedeki camileri satma kararı aldı.

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nin temmuz ayı oturumunda Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün teklifi görüşüldü. Teklifte, belediye ile belediye şirketi Baypaş'ın toplam 90 milyon 817 bin TL’lik vergi borcu olduğu bildirildi. Bu borca karşılık mülkiyeti belediyeye ait olan iki taşınmazın, Hazine'ye devredileceği ve vergi borcunun silineceği kaydedildi. Ancak, AKP’li belediyenin borcuna karşılık devredeceği iki taşınmaz, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, cami olarak kullanılıyor.

Belediyenin devredeceği 792 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın üzerinde Ulubatlı Hasan Cami, 4 bin 933 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın üzerinde ise ilçenin en büyük camilerinden biri olan Kocatepe Ulu Cami bulunuyor.

Camilerin satışı getirilen bu teklif, CHP'li ve İYİ Partili meclis üyelerin itirazına rağmen AKP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla Belediye Meclisi’nde geçti.

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