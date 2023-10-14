AKP'li belediyeden savaşın ortasına gezi. Tam 4 milyon harcanacak

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, İsrail-Hamas çatışmalarının yaşandığı Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya gezi düzenliyor. Belediyenin, söz konusu gezi için 4 milyon 50 bin TL’lik bir anlaşma yaptığı öğrenildi.

AKP'li belediyeden savaşın ortasına gezi. Tam 4 milyon harcanacak

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, Kudüs ve Mescid-i Aksa gezisi için bir tur şirketiyle anlaştı.

Belediye, 19 Eylül’de, “Kudüs ve Mescid-i Aksa Gezi Programı” başlıklı ihale düzenledi. İhalenin sözleşmesi ise 9 Ekim’de imzalandı. Gezi için yapılan anlaşmanın maliyeti kayıtlara, 4 milyon 50 bin TL olarak geçti.

150 KİŞİYE 3 GECE 4 GÜN GEZİ

İhale dosyasında yer alan bilgilere göre, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Medeniyet Okulu projesi kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ve öğretmenlerinden oluşan 150 kişi Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya götürülecek. Gezi üç gece, dört gün sürecek. Gezide uçak biletleri karşılanacak, en az üç yıldızlı otelde konaklanacak.

50 EURO HARÇLIK VERİLECEK

Kafilenin konaklaması için açık büfe hizmeti olan bir otel seçilecek. Gidilen yerlerdeki müze ve ören yerlerine giriş ücretleri de belediye kasasından karşılanacak. Gezide Mescid-i Aksa, Kubbet'us Sahra, Babürrahme Kabristanlığı, Zion Tepesi, El Halil, Beytlahm, Eriha, Lut Gölü, Helhul gezilecek. Geziye katılan her bir öğrenciye 50 avro harçlık verilecek.

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