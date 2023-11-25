AKP’li belediyeden skandal. Atatürk'e hakaret eden adamın ismini kütüphaneye verdiler

AKP'li Sultanbeyli Belediyesi'nin ilçedeki millet bahçesi içinde bugün açılışını yaptığı kütüphaneye Atatürk düşmanlığıyla bilinen Nuri Pakdil'in adını verdi. Pakdil'in Atatürk için “Firavun” ifadesini kullanması büyük tepki çekmişti.

KAYNAK: Haber Merkezi
AKP’li belediyeden skandal. Atatürk'e hakaret eden adamın ismini kütüphaneye verdiler

AKP’li Sultanbeyli Belediyesi, Sultanbeyli Millet Bahçesi içinde yer alan sosyal ve kütüphaneyi hizmete açtı.

Kütüphaneye ise 18 Ekim 2019’da hayatını kaybeden islamcı yazar Nuri Pakdil’in adı verildi.

Veryansıntv.com'un haberine göre açılışa katılan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yaptığı konuşmada, “Yaptığımız bütün projelerin içerisinde bizler, bir kütüphane olmasını da arzu ediyoruz. Bugün açtığımız kütüphanemizin adı da Kudüs şairimiz Nuri Pakdil Kütüphanesi olmuş oldu. Merhum hayatını Kudüs davasını adamış ve ömrümün sonuna doğru Kudüs’ü ziyaret ederek oradaki duygularını tüm dünya ile paylaşan bir büyüğümüzün adını burada yaşatıyoruz.

14 bin kardeşimizi bir İsrail terör devleti var. Terör devletinin bir an önce bu katliamı durdurmasını talep ediyoruz. Sağlanan ateşkesin süresiz olmasın arzu ediyoruz” açıklaması yaptı.

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Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleşti. Cumhuriyetin 100. yılına özel Millet Bahçesi’ne 100 adet çınar dikildi.

NURİ PAKDİL KİMDİR?

Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı görüşleriyle bilinen Nuri Pakdil, Star gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri töreninde “Ne mutlu müslümanım diyene” sloganı atmış, “Atatürk’e karşı mısınız” sorusuna da “Ben Firavun karşıtıyım, beni okuyanlar kimi kastettiğimi bilir” yanıtı vermişti.

Pakdil, 2014’te AKP’li Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Ustalara Saygı” programında da “Değerli arkadaşlar, ben bu değerli toplantımızı bir slogan cümleyle bitirmek istiyorum. Ve slogan cümle biter bitmez de hepinizden yoğun alkış bekliyorum” diyerek sahnede “Yaşasın Şeriat. Yaşasın İslam’ın Evrensel Kardeşliği” sloganı atmıştı.

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2019 yılında hayatını kaybeden Pakdil’in adının İstanbul Tuzla Belediyesi’nde bir sokağa verilmek istenmesi tartışma yaratmıştı. 21 Ocak 2020 tarihli meclis toplantısında alınan karara AKP ve MHP’li üyeler kabul, CHP ve İYİ Partililer ret oyu vermişti.

Ankara’da da aynı yıl, Cumhuriyet döneminin ilk Milli Eğitim Bakanlarından Mustafa Necati’ye ait eve Nuri Pakdil’in adı verilmek istenmiş, tepkiler üzerine geri adım atılmıştı.

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