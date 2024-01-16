AKP'li belediyelerden seçim öncesi tanıdıklara peş peşe kıyak ihaleler. Bu da 1.5 milyonluk tatlı ve börek ihalesi

Yerel seçimlere sayılı günler kala AKP’li belediyeler, partili iş insanlarının şirketlerine art arda ihaleler vermeye başladı. Sancaktepe, Beyoğlu, Üsküdar ve Arnavutköy belediyelerinin ihaleleri AKP’li iş insanlarının şirketlerine verildi.

Beyoğlu Belediyesi’nin 11 Aralık’ta kıtı ve sıvı gıda alımı için açtığı ihale, 17 milyon 855 bin TL karşılığında Süleyman Memişoğlu ve ailesine ait Gimaş Tedarik isimli şirkete verildi. Süleyman Memişoğlu, 2015 genel seçimlerinde AKP’nin İzmir Milletvekili Adayı olmuştu. Söz konusu şirket, Arnavutköy, Beyoğlu ve Bahçelievler gibi kamu kurumlarından toplam 78 ihale aldı.

Üsküdar Belediyesi’nin ise 15 Aralık’ta tatlı ve börek alımı için açtığı 1 milyon 451 bin TL’lik ihale ise Oviya Gıda Unlu Mamuller isimli şirkete verildi. Şirkete bugüne dek toplam 16 tane kamu ihalesi verildiği belirtilirken şirketin ortakları arasında bulunan Hakkı Şanlı, AKP’den 2015 seçimlerinde İstanbul’dan milletvekili adayı olmuştu. 2018 yılında yapılan AKP kongresinde ise AKP MKYK yedek üyesi seçilmişti.

Sancaktepe Belediyesi ise, 26 Aralık günü matbaa baskı hizmeti almak için ihaleye çıktı. 9 milyon 309 bin TL değerindeki ihaleyi AKP’li kurumlarla ticari ilişkileriyle dikkat çeken Fatih Cömert aldı. Fatih Cömert, aynı gün Üsküdar Belediyesi’nin 1 milyon 451 bin TL değerindeki gıda ürünleri ihalesini de aldı. Cömert’in bugüne kadar toplam 50 kamu ihalesi aldığı iletilirken, bu ihalelerin toplam bedelinin 181 milyon 404 bin TL olduğu belirtildi.