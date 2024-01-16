Seyyar sandık oy başvurusunda yarın son gün

Bakan Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın yatağa bağımlı hastaların seyyar sandıklarda oy kullanabilmesi için gerekli düzenlemeyi yaptığını ifade etti.

Koca, yatağa bağımlı olanların öncelikle seçmen olup olmadıklarını kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Bu kontrolün e-Devlet platformu üzerinden veya http://ysk.gov.tr adresinden yapılması gerektiğini aktardı.

Eğer yatağa bağımlı bir kişi seçmen ise, http://ysk.gov.tr adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından alınabilecek Seyyar Sandık Talep Formu’nu doldurması gerektiğini belirtti. Bu formun, ‘engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu’ veya ‘hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu’ ibaresini içeren bir sağlık raporu ile birlikte ilçe seçim kuruluna veya muhtarlığa teslim edilmesi gerektiğini ifade etti. Başvurular için son tarih 17 Ocak olarak belirtildi.

