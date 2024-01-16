Seyyar sandık oy başvurusunda yarın son gün

Kaynak: AA
Seyyar sandık oy başvurusunda yarın son gün
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yatağa bağımlı olan ve hastalık veya engel nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlı olan seçmenlere bir hatırlatma yaptı. Koca, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde bu seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmesi için başvuru süresinin yarın sona ereceğini belirtti.

Bakan Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın yatağa bağımlı hastaların seyyar sandıklarda oy kullanabilmesi için gerekli düzenlemeyi yaptığını ifade etti.

Koca, yatağa bağımlı olanların öncelikle seçmen olup olmadıklarını kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Bu kontrolün e-Devlet platformu üzerinden veya http://ysk.gov.tr adresinden yapılması gerektiğini aktardı.

Eğer yatağa bağımlı bir kişi seçmen ise, http://ysk.gov.tr adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından alınabilecek Seyyar Sandık Talep Formu’nu doldurması gerektiğini belirtti. Bu formun, ‘engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu’ veya ‘hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu’ ibaresini içeren bir sağlık raporu ile birlikte ilçe seçim kuruluna veya muhtarlığa teslim edilmesi gerektiğini ifade etti. Başvurular için son tarih 17 Ocak olarak belirtildi.

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