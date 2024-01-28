AKP’li Üsküdar Belediyesi hızını alamadı: Bu sefer de yol satışa çıkarıldı

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere kısa bir süre kala AKP’li Üsküdar Belediyesi, 9 parseli daha satış listesine koydu.

Söz konusu parsellerin 8’i Resmi Gazete’de yayımlanan satış listesine göre başka ilçelerde, biri Üsküdar Çengelköy’de bulunuyor.

Çengelköy’de satış listesine konulan 1024 ada 21 parsel 670 metrekare büyüklüğünde. Aynı zamanda ortasından yol da geçiyor. İmar planlarında parsel olarak planlanmış olsa da üzerinde Erdem Sokak yer alıyor. Kaldırım taşı, basamaklı yaya yolu, yağmur suyu kanalı, bulunan Erdem Sokak, rant için gözden çıkarıldı.

İlana göre fiili yol için 27 milyon TL’lik muhammen bedeli belirlendi. İmar planlarında ise parsel, konut alanı olarak planlanmış durumda.

Bütün parseller için satış ihalesi 8 Şubat 2024 tarihinde düzenlenecek.

‘BÜYÜK BALIK’ KEMERBURGAZ’DA

AKP’li belediyenin 9 parselden oluşan son satış listesindeki “büyük balık” ise Kemerburgaz’da yer alıyor.

Üsküdar Belediyesi, 3 bin 78 metrekare büyüklüğündeki 342 ada 9 parsel için 95 milyon TL muhammen bedel belirledi.

9 parselin için toplam muhammen bedeli ise 291 milyon TL olarak belirlendi.