AKP’li belediyelere SGK borcu kıyağı. Böyle çifte standart görülmedi

CHP’nin Ankara’da düzenlediği toplantıda belediyelere uygulanan çifte standart gözler önüne serildi. Buna göre AKP’li belediyelerin SGK’ya olan borçları gayrimenkuller karşılığı kapatılırken CHP’li belediyelere bu imkan tanınmıyor.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, CHP’li belediye başkanları iktidarın amacının muhalefetin elindeki belediyeleri çalışamaz ve maaş ödeyemez hale getirmek olduğunu belirterek, “Yakında toplu iş sözleşmesi süreci başlayacak. SGK borçları yapılandırılıp, belediyelere yeni kaynaklar sağlanmazsa maaş ödemekte zorlanırız” dedi.

‘FAİZLER SİLİNSİN’

Belediye başkanları, SGK’ya olan ve bazıları da AKP’li dönemden kalan borçlar için bildirimde bulunulduğunu belirttiler ve iktidarın CHP’li belediyeleri ekonomik yönden zayıf düşürmek istediğini vurguladılar. SGK borçlarının yapılandırılmaması ve belediyelere yeni kaynak sağlanamaması halinde birçok belediyenin maaş ödeyemez hale geleceği kaydedildi.

Başkanlar, “Belediye gelirleri azalırken, enflasyondan dolayı giderler artıyor. SGK borçları yapılandırılmazsa belediyeler maaş ödemekte zorlanacak. Borçların faizleri de silinmeli’’ dediler. Toplantıda, CHP’nin gelecek ay yapacağı tüzük kurultayı, sokak hayvanları, yerel yönetimlerin çalışmaları ve sorunları da konuşuldu.