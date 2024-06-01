AKP'li belediyeleri üzecek tasarruf planı ortaya çıktı. Tam 10 maddelik liste

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duyurduğu tasarruf tedbirleri, bakanlık ve kamu kurumlarının yanı sıra AKP’li belediyeler tarafından hayata geçirilmeye başlandı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre, AKP’li belediyeler de bu noktada kamuda tasarruf için genelgeler yayınladı ve 10 farklı başlık altında topladı. Bu kapsamda zorunlu olmayan harcamalar azaltılacak ve kamu tüketim ve yatırım harcamalarında verimliliği esas alarak tasarruf ve verimlilik dönemi başladı.

BİRÇOK ALANDA SINIRLANDIRILMA

Tasarrufa, makam araçlarından başlayan belediyeler, makam araçlarına da sınırlandırmalar getirdi. Belediye başkanı ve başkan yardımcılarının dışında makam aracı uygulamasına da son verildi. Birim amirlerinin kullandıkları araçların da bir havuzda toplandığı öğrenildi.

10 maddede AKP'li belediyelerde tasarruf planı:

1- Makam araçları azaltılıyor.

2- Birim amirlerinin araç havuzundaki hizmet araçlarından ortak yararlanması sağlanıyor.

3- Aylık yakıt limiti iki depo ile sınırlanıyor.

4- Fazla mesai kaldırılıyor vardiyalı sistem geliyor.

5- Etkinlikler kısıtlanıyor.

6- Hediyeler alınmayacak.

7- El broşürü ve tanıtım kataloğu gibi baskılı malzemeler alınmayacak.

8- Tanıtma ve ağırlama giderleri kısılacak.

9- İlanlara kısıtlama getirilecek.

10- Araçların bakımları belediyenin atölyelerinde yapılacak.