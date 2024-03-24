AKP'li belediyelerin borcu dağları aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 1 Mart 2024 tarihinde güncellediği verilere göre, 30 mahalli idarenin Hazine’ye olan toplam borcu 10 milyar 624 milyon 825 bin TL olarak kayda geçti. Hazineye borçlanan 17 mahalli idare ise AKP’li ve kayyum belediyeler. Yerel yönetimlerin toplam 10.6 milyar TL'lik borcunun 8.8 milyon TL'sinin ise vadesinin geçtiği belirtildi.

BirGün gazetesinden Mustafa Bildircin’in aktardığına göre, AKP'li Tahir Büyükakın yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2 milyar 60 milyon 896 bin TL borcu bulunuyor ve bu tutarla Kocaeli Belediyesi, en borçlu belediye oldu. Kocaeli Belediyesi’ni Samsun Büyükşehir Belediyesi takip ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi‘nin ise toplamda 66 milyon 33 bin TL borcu bulunuyor.

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin Hazine’ye olan borcu ise 415 milyon 660 bin TL olarak kayıtlara geçti.

MİLYON LİRALARCA BORÇ

Kayyum atanmış Batman Belediyesi’nin Hazine borcu 361.8 milyon TL iken, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin toplam borcu 601.9 milyon TL olarak iletildi. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin borcu ise 438.2 milyon TL.

Diğer belediyelerin toplam borcu ise şu şekilde kayıtlara geçti:

Denizli Büyükşehir Belediyesi (AKP): 77.1 milyon TL

Sivas Belediyesi (AKP): 281.2 milyon TL

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (Kayyum): 228.8 milyon TL

Siirt Belediyesi (Kayyum): 73.7 milyon TL

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (AKP): 32.7 milyon TL