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AKP'li belediyenin önünde bir vatandaş kendisini ateşe verdi

Kayseri’nin AKP’li Yahyalı belediyesinin önüne gelen bir vatandaş üzerine benzin döküp kendisini yaktı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 14:52
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AKP’li belediyenin önünde bir adam kendini yaktı

AKP'li belediyenin önünde bir vatandaş kendisini ateşe verdi
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AKP’li Yahyalı Belediyesi önüne gelen ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi bir süre burada bağırmaya başladı.

İHA’nın bilgilerine göre, eşi ve çocuğuyla beraber olan şahıs, elindeki benzin bidonunu dökünce vatandaşlar, polis ve belediye işçileri müdahale etmek istedi.

6 KİŞİ YARALANDI

Dökülen benzinin alev almasıyla şahıs, eşi, çocuğu, olaya müdahale etmek isteyen polis memuru ve 2 belediye işçisi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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