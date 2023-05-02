AKP'li Bülent Turan seçim 2. tura kalırsa ne yapacaklarını açıkladı

Editör: Oğuz OK



AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, A Haber canlı yayınında kararsız seçmenin geçmiş dönemlerde hep iktidara yöneldiğini ve kararsız seçmenin de çok azaldığını belirtti.



“HERKESLE GÖRÜŞMEYİ GÖREV BİLİRİZ”

Turan, seçim ikinci tura kaldığı takdirde ne yapacaklarını ise şu sözlerle açıkladı:



“Türkiye’nin büyümesi ve hedefleri için, biz herkesle görüşmeye, herkesle iddialarımızı paylaşmaya açığız. Biz ülkenin birliğine beraberliğine taraf olan, terörle bağının olmadığını bildiğimiz herkesle görüşmeyi bir görev biliriz.”



Turan, seçildikleri takdirde, çok daha büyük bir motivasyonla her sosyal kesimin sorunlarını çözmek için büyük bir mesai harcayacaklarını iddia etti.