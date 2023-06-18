AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi Hüseyin Turan'ın konserini iptal etti

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, Melike Şahin'den sonra Hüseyin Turan'ın da konserini iptal etti.

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi Hüseyin Turan'ın konserini iptal etti

61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 29 Temmuz Cumartesi günü Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ile sahne alacak sanatçılar arasında yer alan Hüseyin Turan, konser programından çıkartıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Alinur Aktaş, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Hüseyin Turan'ın açıklamaları nedeniyle programdan çıkarıldığını duyurdu.

Aktaş, "61. Bursa Festivali’nin anlaşmaları Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı tarafından seçimden aylar önce gerçekleştirilmişti. Ancak seçim sürecinde ve sonrasında bazı sanatçıların toplumumuzu ayrıştırıcı, değerlerimize saygısızlık yaptığı açıklamalarını gördüğümüzde, buna tepkisiz kalmamız beklenemezdi. Bu nedenle daha önce Melike Şahin konserini iptal etmiştik. Bugün de Hüseyin Turan isimli sanatçıyı konser programımızdan çıkarmış bulunuyoruz. Kültür sanat çalışmalarımızda milli iradeye ve toplumun değerlerine saygı gösteren sanatçılarla yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim..." dedi.

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"BENİM İÇİN MADALYADIR"

Hüseyin Turan programdan çıkarılmasının ardından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"29 Temmuzda Bursa'da Uluslararası Bursa Festivali'nde sahneye çıkacaktım. Daha önce katıldığım bir festivaldir. Troll dediğimiz cahil ve kinci sürü, benim tweetlerimi gerekçe göstererek organizasyona baskı yaparak engelletmişler (yediler kendilerini günlerdir)... Paylaşımlarımın doğruluğu kanıtlanmıştır, benim için 'madalyadır'. Teşekkür ederim:)"

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