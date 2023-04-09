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  • AKP'li Demirbağ elindeki milletvekili maaşından da oldu. Milletvekili maaşının azlığından şikayet etmişti

AKP'li Demirbağ elindeki milletvekili maaşından da oldu. Milletvekili maaşının azlığından şikayet etmişti

14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimler için siyasi partiler listelerini YSK'ya sundu. Ekonomik kriz varken milletvekilliği maaşının azlığından yakınan AKP'li Zülfü Demirbağ, elinde milletvekili maaşından da oldu.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 21:52
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AKP'li Demirbağ elindeki milletvekili maaşından da oldu

AKP'li Demirbağ elindeki milletvekili maaşından da oldu. Milletvekili maaşının azlığından şikayet etmişti
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14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekili seçimlerinde beş milletvekili çıkaran Elazığ'da AKP'nin adaylarının tamamı değişti. Daha önce ekonomik kriz koşullarında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'da bu dönem aday gösterilmediği öğrenildi.

LİSTE YENİLENDİ

AKP'den mevcut milletvekilleri listeden yer almazken yeni adaylar ise şu isimlerden oluştu;

1- Prof. Dr. Erol Keleş
2- Ejder Açıkkapı
3- Mahmut Rıdvan Nazırlı
4- Mücahit Yanılmaz
5- Hasan Murat Öz

İKİ KİLO DOMATES ALACAĞIMIZA İKİ TANE ALIRIZ DEMİŞTİ

AKP'den tekrar aday gösterilmeyen milletvekili Demirbağ, geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşa şu tavsiyeyi vermişti:

“Bugün ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Diyelim ki normal şartlarda ayda bir kilo, iki kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz. Domates iki kilo alıp, yarısını diyelim ki dikkatli kullanmadığımız zaman çöpe gidiyor, iki tane alırız ya. Kış günü, iki tane, üç tane alırız. Turfanda olarak bu sebzeyi kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Biber alacaksak üç tane alırız, bir kilo alacağımıza… Bunlara bu fırsatı vermeyelim.”

MİLLETVEKİLİ MAAŞININ AZLIĞINDAN YAKINMIŞTI

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, bir programda ise milletvekili maaşlarından yakınış ve şu sözleri kullanmıştı:

“Öyle değil, dışarıdan göründüğü gibi değil. İçi giden, vicdanı olan bir insan o milletvekili maaşıyla milletvekilliği yapamaz, çok zor. Şu anda utanıyorum ki, bir danışmanıma ‘Oradan 2-3 bin lira getirin. Niye? Danışmanlarıma borçlanmışım maaşımı bekliyorum, 15 gün sonra alacağımız. Çok zor. Şimdi ben İstanbul Belediyesi'nde bürokrattım. Yönetim kurulu üyeliği de alıyordum bir denetim, bir yönetim. Valla şu ankinden çok çok iyiydi benim durumum. İki tane de kooperatife girdim ev sahibi oldum ben İstanbul'da. Şimdi? Şimdi mümkün değil, nasıl yapacaksınız?”

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