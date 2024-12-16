AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Nevşin Mengü'nün gözaltına alınmasına tepki

Gazeteci Nevşin Mengü'nün terör örgütü lideri Salih Müslim ile röportaj yapmasının ardından gözaltına alınmasına eski AKP'li isimden tepki geldi.

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Mengü'nün gözaltına alınmasına, HTŞ lideri Colani ile yapılan röportajlar örnek göstererek tepki gösterdi.

Çelik, "HTŞ ise Türkiye dahil tüm dünya tarafından terör örgütü olarak görülüyor. Bu çerçevede, başına ABD tarafından 10 milyon dolar ödül konan Colani ile ropörtaj yapan gazetecilerle ilgili olarak da soruşturma başlatılacak mı?" diye sordu.

Nevşin Mengü gözaltına alındı

Nevşin Mengü'den Bülent Ersoy'u çıldırtacak yorum. 10 kilo kalkan balığı yediği iddia edilmişti

X hesabından paylaşımda bulunan Çelik, şu ifadeleri kullandı: