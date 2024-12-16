AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Nevşin Mengü'nün gözaltına alınmasına tepki

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Nevşin Mengü'nün gözaltına alınmasına tepki

AKP'li eski vekil Hüseyin Çelik terör örgütü PYD lideri Salih Müslim ile röportaj yapmasının ardından gözaltına alınan gazeteci Nevşin Mengü'ye destek açıklamasında bulunup "Colani ile ropörtaj yapan gazetecilerle ilgili olarak da soruşturma başlatılacak mı?" sorusunu yöneltti.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün terör örgütü lideri Salih Müslim ile röportaj yapmasının ardından gözaltına alınmasına eski AKP'li isimden tepki geldi.

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Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Mengü'nün gözaltına alınmasına, HTŞ lideri Colani ile yapılan röportajlar örnek göstererek tepki gösterdi.

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Çelik, "HTŞ ise Türkiye dahil tüm dünya tarafından terör örgütü olarak görülüyor. Bu çerçevede, başına ABD tarafından 10 milyon dolar ödül konan Colani ile ropörtaj yapan gazetecilerle ilgili olarak da soruşturma başlatılacak mı?" diye sordu.

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X hesabından paylaşımda bulunan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

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