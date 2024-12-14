Nevşin Mengü gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Nevşin Mengü gözaltına alındı

Gazeteci Nevşin Mengü, PYD Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim ile yaptığı röportajı nedeniyle sabah saatlerinde gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşin Mengü'nün kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı ve terör örgütünü övücü söylemleri içerdiği belirtilen röportajla ilgili re'sen soruşturma başlattı. Mengü sabah saatlerinde gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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