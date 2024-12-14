Nevşin Mengü gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşin Mengü'nün kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı ve terör örgütünü övücü söylemleri içerdiği belirtilen röportajla ilgili re'sen soruşturma başlattı. Mengü sabah saatlerinde gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nevşin Mengü'den dikkat çeken 'devlet aklı' çıkışı