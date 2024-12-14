Nevşin Mengü gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşin Mengü'nün kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı ve terör örgütünü övücü söylemleri içerdiği belirtilen röportajla ilgili re'sen soruşturma başlattı. Mengü sabah saatlerinde gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Nevşin Mengü'den dikkat çeken 'devlet aklı' çıkışı
BİLGİLENDİRME: Malum Suriye’den yeni döndüm. Esad sonrası yeni bir dönemin hazırlıkları var. Bu yeni döneme girilirken, yabancı basına da Türkiye ile konuşmak istediğini söyleyen Salih Müslim’in değerlendirmesini almak istedim. Ancak TCK uyarınca bu röportajın suç ve suçluyu…— nevsin mengu (@nevsinmengu) December 13, 2024