AKP'li eski bakan yeni parti kuruyor! Meclis kulisleri bu haberle çalkalanıyor

Ankara kulislerinde, Türk siyasetinin tanınmış isimlerinin yeni bir merkez partisi kurma çabası içerisinde olduğu konuşuluyor.

Gerçek Gündem'den Ünsal Ergel'in haberine göre, Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in liderliğindeki bu grup, geçmişte AKP’nin kuruluşunda önemli rol oynamış kişilerle görüşmelere başladı.

Katıldığı televizyon programlarında AKP’nin 2002'deki ruhunu, Gezi Olayları sonrası güvenlikçi politikalara kaybettiğini dile getiren Çelik, partinin eski mensuplarının yeni oluşumda yer alması için çalışmalara odaklandığı öğrenildi.

Hüseyin Çelik

ARKASINDAKİ İSİM ABDULLAH GÜL İDDİASI

Ayrıca, Çelik ve ekibinin, Yargıtay Başkanlığı kayıtlarına göre 158. parti olma hazırlıkları içerisinde olduğu ve arkasında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bulunduğu da öne sürüldü.