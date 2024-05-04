AKP’li eski başkan belediyeden lüks eşyalarını geri istedi. Şatafatlı makam odasıyla gündem olmuştu

Manisa’nın Yunusemre ilçesinin AKP’li eski belediye başkanı Mehmet Çerçi, kendi döneminde yaptırdığı lüks makam odasındaki eşyaların kendine ve eşine ait olduğunu iddia ederek AKP Yunusemre İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düden'i mesai bitiminde belediyeye gönderdi. Yanında evrak ve hiçbir belge olmayan Düden, belediye yetkilileri tarafından belediyeye alınmadı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP’den CHP'ye geçen Manisa'nın Yunusemre Belediyesi lüks makam odası ile uzun bir süre gündem olmuştu. Dün makam odasındaki bazı eşyaların kendisine ve eşine ait olduğunu iddia eden AKP’li eski başkan Mehmet Çerçi, belediyeye eşyaları almak için işçi ve kamyonet göndereceğini duyurmuştu.

Bugün mesai bitimi sonrası eski başkan Çerçi’nin talebiyle AKP Yunusemre İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düden, belediyeye gitti. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu, Haydar İzci ve Özge Arslan tarafından karşılanan Düden'den resmi belge istendi.

"ELİNİ KOLUNU SALLAYAN BELEDİYEDEN MALZEME GÖTÜREMEZ"

Haydar İzci yaptığı açıklamada, "Eline kolunu sallayan belediyeden malzeme götüremez. Bunun hukuksal boyutları var" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Düden, "Elçiye zeval olmaz, biz geldik görevimizi yaptık" diyerek İzci’ye karşılık verdi. Başkan yardımcılarından Ali Kuyumcu da "Başvuruları yapın, belgeyi sunun ondan sonra gelin” ifadelerini kullandı.

AKP'li Düden yapılan konuşma sonrası belediyenin önünden ayrıldı.

"EŞYALARIN KENDİ PARASIYLA ALINDIĞININ BELGELEMESİ GEREKİYOR"

AKP Yunusemre İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düden'in belediye binasına gelmesinden kısa bir süre önce açıklamalarda bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, eski başkan Mehmet Çerçi'nin makam odasındaki eşyaları kendi parası ile yaptırdığına dair sözlerine sert bir dille yanıt verdi.

Kendilerinde bu eşyaların Mehmet Çerçi tarafından alındığına ilişkin herhangi bir belge olmadığını söyleyen Balaban, Çerçi’nin "Eşyalarımı istiyorum" sözlerine yanıt olarak, "Bunlar belgelenmeden buradan Melek Hanım’ın yaptığı tablolar dışında bir eşya vermek gibi bir şansımız yok" ifadelerini kullandı.

Semih Balaban, açıklamalarının devamında, Mehmet Çerçi’nin makam odasındaki eşyaların kendisine ait olduğunu iddia ettiğini, kendilerinin de bu eşyaların kendisine ait olduğunu belgelemesi gerektiğini belirttiklerini, eşyaların kendisine ait olduğuna dair fatura olması gerektiğini, bunun da yeterli olmayağını, aynı şekilde Mehmet Çerçi tarafından hangi firmadan alındıysa, ama banka dekontu ama ödeme makbuzuyla kendisi tarafından ödendiğinin belgelenmesi gerektiğini ifade etti.