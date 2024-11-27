AKP'li eski vekil trafik kazası geçirdi

Şanlıurfa'da meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 27. Dönem Balıkesir AKP Milletvekili Adil Çelik'in de bulunduğu öğrenildi.

Siverek-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde yoğun sis ve buzlanma yüzünden 4 araç karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 8 kişi, olay yerine yönlendirilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılar arasında eski AKP Milletvekili Adil Çelik'in de olduğu belirtildi. Çelik Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.