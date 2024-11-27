AKP'li eski vekil trafik kazası geçirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Şanlıurfa'da yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kazada AKP'li eski milletvekili Adil Çelik de yaralandı.

Şanlıurfa'da meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 27. Dönem Balıkesir AKP Milletvekili Adil Çelik'in de bulunduğu öğrenildi.

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Siverek-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde yoğun sis ve buzlanma yüzünden 4 araç karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 8 kişi, olay yerine yönlendirilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Yaralılar arasında eski AKP Milletvekili Adil Çelik'in de olduğu belirtildi. Çelik Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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