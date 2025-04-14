AKP’li eski Vekil’den Erdoğan ve Bahçeli’ye sert uyarı! “En ciddi engel olarak gözüküyor…”

MHP Genel Başkanı Devet Bahçeli ile başlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yürüttüğü ‘Öcalan acılımı’ devam ediyor. DEM’li Pervin Buldan, Roma’da terör örgütü PKK’nın Haziran ayında silah bırakacağını açıklamıştı. AKP’li eski Milletvekili Şamil Tayyar, ise ‘ilginç’ diyerek süreçte rol alan Erdoğan ve Bahçeli’ye uyarılarda bulundu. Tayyar, “YPG, Terörsüz Türkiye’nin önündeki en ciddi engel olarak gözüküyor. PKK silah bırakma kararı alsa bile sınırımızdaki terör varlığının korunması ve Şam’la federasyon pazarlığı yapılması, süreci akamete uğratır. Sanıyorum, önce bu mevzunun çözüme kavuşturulması daha elzem gibi” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ VE ERDOĞAN İLE YÜRÜYEN ÇÖZÜM SÜRECİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristbaşı Öcalan’ı meclise davet ederek silah bırakma çağrısında bulunmuştu. Bahçeli’nin merakla beklediği çağrı, İmralı’daki üçüncü görüşmede gelmişti. Teröristbaşı Öcalan, silah bırakma çağrısında bulunurken, terör örgütü PKK ise şartlı olarak bırakacaklarını açıklamıştı. Son görüşmelerde ise DEM heyeti Erdoğan ile görüşmüştü. DEM kanadı görüşmenin umutlandırıcı olduğunu söylemişti.

BULDAN: HAZİRAN SONUNA KADAR SÜRECİN TAMAMI İLE BAŞARIYA ULAŞMASI BEKLENİYOR

DEM Parti milletvekili ve İmralı Heyeti'nde yer alan Pervin Buldan, sürecin bitişine dair net tarihi verdi. Buldan, “Buradan gittikten sonra Adalet Bakanı ziyaret edilecek, bir görüşmemiz olacak. Ardından muhtemelen İmralı Adası’nda Sayın Öcalan ile bir görüşme daha yapacağız. Bu sürecin birkaç ay içinde tamamlanması öngörülüyor, yani Haziran sonuna kadar sürecin tamamı ile başarıya ulaşması bekleniyor. Bu, Sayın Öcalan açısından da, devlet yetkilileri açısından da böyle” dedi.

TAYYAR’DAN ERDOĞAN VE BAHÇELİ’YE YPG UYARISI

AKP’li eski Vekil ve gazeteci Şamil Tayyar ise “Bu ay sonu PKK’nın kongresini toplayıp silah bırakma kararı alması bekleniyor” diyerek çarpıcı bir analizde bulundu. Tayyar, Erdoğan ve Bahçeli’nin de içerisinde olduğu süreçte ‘YPG’ detayına dikkat çekerek uyardı. Tayyar, şunları söyledi:

“İlginçtir. KCK’nın Suriye kolu YPG, eş zamanlı olarak Suriye’de idari ve askeri sınırlarını korumak üzere ‘federal’ hamleye hazırlanıyor. Ayrıca şu ana kadar örgüt, Şam yönetimine tabi olmak yerine Şam’la ‘iki taraf’ gibi görüşmeleri sürdürüyor. Halep’in Eşrefiye ve Şeyh Mahsut mahallelerinden YPG unsurları çekilse de yerel güvenlik, yani polis gücü kendilerinde. Sınır kapılarının güvenliği, Tişrin barajının kontrolü, petrol sahalarının paylaşımı, silahların teslimi, silahlı grupların merkezi orduya katılımı gibi ihtilaflı tüm konular, Şam ve YPG arasında ‘ortaklık’ dahilinde formüle ediliyor. YPG tümden merkezi yönetime dahil olmuyor, sınırlarını kendisinin belirlediği alanda silahlı gruplarını koruyor, petrolden pay alıyor, su kaynaklarını kontrol ediyor. Türkmen Komutan Fehim İsa’nın Savunma Bakan Yardımcısı olarak atanması, bu gelişmeler karşısında ne ifade eder, bilmiyorum. YPG, Terörsüz Türkiye’nin önündeki en ciddi engel olarak gözüküyor. PKK silah bırakma kararı alsa bile sınırımızdaki terör varlığının korunması ve Şam’la federasyon pazarlığı yapılması, süreci akamete uğratır. Sanıyorum, önce bu mevzunun çözüme kavuşturulması daha elzem gibi.”