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  • AKP'li Hamza Dağ Kızılay'ı iflas noktasına getiren Kızılay Başkanı'nı bu sözlerle savundu. Candaş Tolga 'istifa etmesi g

AKP'li Hamza Dağ Kızılay'ı iflas noktasına getiren Kızılay Başkanı'nı bu sözlerle savundu. Candaş Tolga 'istifa etmesi gerekmiyor mu' diye sordu

Candaş Tolga Işık’ın programa katılan AKP’li Hamza Dağ Kızılay'daki kan stoğunun azalması ve Kızılay Başkanı'nın istifasıyla ilgili soruya “Pire için yorgan yakılmaz” cevabını vererek eleştirilerin odağındaki Kızılay Başkanı’na destek çıktı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 12:04
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AKP'li Hamza Dağ Kızılay Başkanı'nı akıllara zarar sözlerle savundu

AKP'li Hamza Dağ Kızılay'ı iflas noktasına getiren Kızılay Başkanı'nı bu sözlerle savundu. Candaş Tolga 'istifa etmesi gerekmiyor mu' diye sordu
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Editör: Osmancan Erok

Skandal üstüne skandala imza atan Kızılay bu kez "Ulusal kan stokları asgari seviyenin altına düştü" dedi ve çağrı yaptı.

TV 100'de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu programa katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ konuyla ilgili sorulara cevap verdi.

“PİRE İÇİN YORGAN YAKILMAZ”

Hamza Dağ, Candaş Tolga Işık’ın “Kızılay kan stoğunun asgari düzey altına inmesinin bir nedeni, Kızılay Başkanı’nın hâlâ istifa etmemiş olması olabilir mi?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

Kızılay Başkanı sonuç olarak depremin başından beri bir şekilde çalışma yapıyor ve bu konuda tek cevabım şu olur; Kızılay Başkanı ve Kızılay yönetiminin sadece Kızılay konusundaki işler yoğunlaşması, Kızılay’ın bir yardım kuruluşu olarak tarihten bu yana gelen o yardım kuruluşu çalışmasını devam ettirmesi, diğer tartışmaların ne ona ne ülkeye ne de partimize faydası var. Onu söylüyorum sadece. Ben de çağrıda bulunmuş olayım, yakın zamanda kan bağışı yapacağım. Pireye kızıp yorgan yakılmaz, vatandaşlara çağrımız olmuş olsun. Vatandaşımız da kan bağışını mutlaka yapmasından fayda var.

Öte yandan “Pire için yorgan yakılmaz” sözü gereksiz bir olayı kafaya takarak daha önemli işlere gerekli ilgi ve alakayı göstermemek, küçük bir olay için tüm olayı suçlamak anlamlarına geliyor.

KIZILAY’DAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Türk Kızılay, ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünü bildirerek kan bekleyen hastaların mağduriyet yaşamaması için kan bağışı çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür. Her yıl ramazan ayında yaşanan kan bağışlarındaki düşüş, afet illerimizde kan bağışı alınamaması ancak ihtiyacın sürmesi, ülkemizdeki tüm hastanelerde kan ihtiyacının artması sonucu kan stoklarının azalması nedeniyle, kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Kızılay, ulusal güvenli kan temininden sorumlu tek kuruluştur."

KIZILAY’DA SKANDALLAR ZİNCİRİ

Kızılay Başkanı Kerem Kınık AHBAP’a çadır satışının ortaya çıkmasının ardından istifa etmesi yönünde eleştiriler gelmişti. Öte yandan deprem felaketi sonrası vatandaşların depremzedeler için Kızılay’a bağışladığı yardımlar İsmailağa Cemaati’nin kaçak yurtlarından çıkmıştı.

Kızılay’ın Avrupa’nın en büyük çadır fabrikalarından biri olan Ankara’daki çadır üretim tesisini AKP’li Ali Gökşin’e kiraladığı yine ortaya çıkmıştı.

Yine Kızılay’ın 35 tırlık çadırı depoda beklettiği iddia edilmişti.

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