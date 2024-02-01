AKP’li Hamza Dağ, o sözleri duyunca dükkandan ayrıldı. Esnaf ziyaretinde BTP’nin adayıyla karşılaştı

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AKP’li Hamza Dağ, o sözleri duyunca dükkandan ayrıldı. Esnaf ziyaretinde BTP’nin adayıyla karşılaştı
AKP'nin İzmir adayı Hamza Dağ, Menemen ilçesinde ziyaret ettiği bir dükkanda BTP'nin Menemen adayı Yılmaz Gökçe'ye denk geldi. Gökçe, Dağ'ın yanında bulunan AKP'li Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a ithafen ''Başkan olduğumda 4 milyar 720 Milyon TL'nin 2023 yılı bütçesindeki hesabını soracağım. Yüzünüze söylüyorum'' dedi. Dağ ise ''1 Nisan'da görüşürüz'' diyerek dükkandan ayrıldı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala adayların seçim çalışmaları da devam ediyor.

AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, beraberindeki heyetle Menemen'deki esnafları ziyaret etti.

Dağ ve beraberindeki heyet, girdiği bir dükkanda Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) Menemen Belediye Başkan adayı Yılmaz Gökçe'ye denk geldi.

BTP ADAYININ SÖZLERİ ÜZERİNE HAMZA DAĞ DÜKKANDAN ÇIKTI

BTP adayı Gökçe, Hamza Dağ'ın yanında bulunan AKP’li Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a, kendisinden hesap soracağını söyledi.

Gökçe, Pehlivan’a ithafen, "Başkan olduğumda 4 milyar 720 Milyon TL'nin 2023 yılı bütçesindeki hesabını soracağım. Yüzünüze söylüyorum. 2 bin dönüm arazi sattı Seyrek Köy'de, Emiralem'de. Onun da hesabını soracağım." dedi.

AKP’li Dağ ise, "Güzel abicim, 1 Nisan'da görüşürüz." inşallah diyerek dükkandan çıktı.

O anlar, bir vatandaşın tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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