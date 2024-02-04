AKP’nin adayı, emekli aylığından şikayet eden yurttaşa böyle yanıt verdi: Huzur içinde uyandığımız cennet vatanımız var

AKP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, seçim çalışmaları kapsamında Kuşadası ilçesinde bir kıraathaneyi ziyaret etti.

Savaş’ın, burada emekli bir yurttaşla gerçekleştirdiği diyalog gündem oldu.

“HUZUR İÇİNDE UYANDIĞIMIZ CENNET VATANIMIZ VAR”

Savaş’a geçim sıkıntısından yakınan yurttaş, “Emekli aç, 7 bin 500 lira aylık alıyorum” dedi.

AKP’li Savaş’ın bu sözlere yanıtı ise, “Akşam başımızı yastığa koyduğumuzda huzur içinde uyandığımız cennet vatanımız var. Bunun kıymetini bilelim.” oldu.

Mustafa Savaş, yurttaşın, “Biz vatanı biliyoruz, siz bilin.” karşılığını vermesi üzerine de kıraathaneyi terk etti.

“GARİBANIN KAHVEDE NE İŞ VAR?”

Öte yandan, Savaş’ın beraberindeki heyette yer aldığı öne sürülen bir kişinin ise emekli yurttaşa tepki göstererek, “Garibanın kahvede ne iş var ya?” dediği duyuldu.