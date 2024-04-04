AKP’li Hayati Yazıcı’dan ‘Van’ paylaşımı: Önce YSK'yı tebrik etti, sonra sildi

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AKP’li Hayati Yazıcı’dan ‘Van’ paylaşımı: Önce YSK'yı tebrik etti, sonra sildi
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Van’daki "Cinnet hali" olarak nitelendirdiği mazbata krizini sonlandıran YSK’yı kutladı. Yazıcı, söz konusu paylaşımını daha sonra sildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yapılan itiraz sonucu İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırarak, AKP adayına verilen Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.

YSK kararıyla iki gündür protestolara neden olan Van'daki krizin son bulmasının ardından AKP yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Van'da yaşananları "Cinnet hali" olarak nitelendirdi.

YSK'nın verdiği kararın isabetli olduğunu söyleyen Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Van ilimizdeki belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı. Yüksek Kurulu ve sayın üyeleri içtenlikle kutluyorum"

Ancak Yazıcı, söz konusu paylaşımını ilerleyen saatlerde kaldırdı.

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