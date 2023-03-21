AKP’li Hüseyin Yayman'dan bir garip çıkış: İBB ve ABB Hatay'da ne yaptı?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, çok sayıda bina yerle bir olurken on binlerce yurttaş da hayatını kaybetti.

Depremzede yurttaşların çadırlar ile konteynerlara ulaşımda yaşadığı sıkıntılar halen devam ederken, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise muhalefeti hedef aldı.

Deprem bölgesinde, iktidara yakınlığıyla bilinen Hacı Yakışıklı'nın, "Hatay'da çadır, konteyner, su ve enkaz altında kalanlar olduğuyla ilgili dezenformasyonlar hakkında ne dersiniz?" sorusuna yanıt veren Yayman, deprem üzerinden siyaset yapmadıklarını savundu.

Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Yayman, şunları söyledi:

"İBB VE ABB NE YAPTI?"

"Deprem ve yas üzerinden siyaset olur mu? Şikayet edene kadar çık bir işin elinden tut. Ben üstümü parçalayarak konuşmak istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da ne yaptı? Ankara Büyükşehir Belediyesi ne yaptı? Hadi devlet yapmadı, sen ne yaptın? Bir taş üstüne taş koydun mu?"

11 YAKININI KAYBETMİŞTİ

Yayman, 6 Şubat depremlerinde 11 akrabasını kaybetmişti.