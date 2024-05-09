AKP'li İpsala Belediyesi'nden işten çıkarılan işçilerden eylem

Edirne'nin İpsala ilçe Belediyesi'nden işçi çıkarması protesto edildi. Belediye önünde toplanan işçiler AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Kerman'a çağrıda bulundu.

DİSK'e bağlu Genel-İş Sendikası, AKP’li İpsala Belediyesi'nde çalışan 58 işçinin işten atılmasına tepki göstererek eylem yaptı.

DİSK/Genel-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Caner Makasçı ve işten çıkarıdığı belirtilen 58 işçiyle birlikte İpsala Belediyesi önünde eylem yaptı. Şube Başkanı Caner Makascı burada yaptığı konuşmada “Kavgadan değil çözümden yana tutum almanızı bekliyoruz. Arkadaşlarımızın işine geri dönmesi için, haklarımız için nereye kadar gidecekse oraya kadar mücadele etmeye de hazırız” dedi.

58 işçinin hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı iddia edilirken, İpsala'nın AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Kerman'a seslendi ve işçilerin haklarının geri verilmesi talep edildi.klarının geri verilmesini talep edildi