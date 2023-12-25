AKP'li isim asgari ücrette herkesin bildiğini açıkladı

Asgari ücrette kritik hafta...Asgari ücret marotununda son viraja girildi. Üçüncü toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. Toplantı her an yapılabilir ama henüz açıklanmadı.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan bir televizyonda yaptığı açıklamada asgari ücretin Cuma günene kadar açıklanacağını söyledi. Peki Cuma gününe kadar zaten açıklanmak zorunda değil mi? Ne zaman açıklanacak. Herkesin bildiğini açıklayan Muhammet Emin Akbaşoğlu "Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şu an 500 TL prim desteği veriyoruz" dedi

ASGARİ ÜCRETTE RAKAM HAFTASI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Toplantının günü henüz belli değil ama bu hafta asgari ücret için son. Rakam 3.ncü toplatına masaya gelecek. Güncel rakamla Asgari Ücret 11 bin 402 lira net. Bu yıl Asgari Ücrette tek zam yapılacak olması beklentiyi yüksek tutuyor. Memur ve memur emeklisine yüzde 50 zam beklentisi Asgari Ücrette de aynı bekleti hedefleniyor. TÜRK-İŞ açıklanan açlık sınırının çok üzerinde bir zam istiyor. Ancak son toplantı çıkışında bile işçi sendikasının ücret talebi açıklaması yapmaması dikkat çekmişti.

İŞTE ASGARİ ÜCRETLİYE YAPILABİLECEK ZAM ORANLARI

Asgari ücrete yapılacak olan zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde belirlendi:

Yüzde 35’lik zamla asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamla 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamla 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamla 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamla ise 17 bin 673 lira olacak.