AKP'li isimden İmamoğlu itirafı! Erdoğan sinirden deliye dönecek

Geçtiğimiz haftalarda TÜSİAD'ı ziyaret eden AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

“EKONOMİK OLARAK RAHAT BİR ORTAMDA MIYIZ? HAYIR”

Zeybekci, katıldığı Ekol TV'de sorulara yanıt verdi. Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğunu ifade eden Zeybekci, "Nominal değerlere göre dünyanın 17. büyük ekonomisi, satın alma gücüne göre de dünyanın 11. büyük ekonomisi. Ekonomik olarak rahat bir ortamda mıyız? Hayır. Enflasyonla mücadelede süregelen bir süreç yaşıyoruz" dedi.

Zeybekci, İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve daha sonra tutuklanarak geçici olarak görevden alınması sürecini de değerlendirdi.

Sürecin ekonomik etkisine değinen Zeybekci, şunları söyledi:

"19 Mart süreci tabii ki ekonomiye zarar verdi. Buna “vermedi” demek söz konusu olamaz. Ekonomiye zarar vermek süreç ister. Bugün olan bir vakanın ekonomideki sonuçları 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık süreçlerde ortaya çıkar. Ama finans piyasalarıyla ilgili, o sürecin Türkiye'ye zarar verdiğini tabii ki söyleyebiliriz."

TÜSİAD'A ZİYARETİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz" dediği TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'ın kollarına polis girerek gözaltına alınması sonrası AKP'den TÜSİAD'a sürpriz bir ziyaret gerçekleşmişti.

AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a gözaltı şık değildi" demişti.