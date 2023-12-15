AKP'li isimlerden dikkat çeken mesajlar. Adnan Oktar davasına kim müdahale ediyor

AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, Adnan Oktar’ın yargılandığı davaya birilerinin müdahale ve baskı uyguladığını iddia etti.

“ADNAN OKTAR DAVASINA KİM BASKI VE MÜDAHALE EDİYORSA, KARŞILARINA AZİZ MİLLETİMİZİ VE BU ÜLKENİN ŞEREFLİ EVLATLARINI ALIYORLAR”

Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Kamuoyu vicdanında da mahkum olan, yargı kararı ile de bunun tescillendiği, İsrail ve Netanyahu işbirliği delillendirilmiş olan, bana göre Türkiye'deki en tehlikeli suç örgütlerinden biri Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasına ve mevcut HSK soruşturmasına, her kim/kimler müdahale ediyorsa, her kim/kimler baskı uyguluyorlarsa bilmeliler ki, karşılarına aziz milletimizi ve bu ülkenin şerefli evlatlarını alıyorlar.

Takipçisi olduğumuz işi yarım bıraktığımız vaki değil. Türkiye'nin, milletimizin ve çocuklarımızın menfaatinin tersine olan her hadisenin karşısında bedenimizi siper etmeye kararlılıkla devam edeceğimiz bilinmeli.”

AKP’li Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Metin Külünk ise Birinci’nin paylaşımını alıntılayarak, “Böyle bir konuya dahi müdahale eden mi var? Hayırdır?" dedi.

NE OLMUŞTU?

18 Temmuz 2018'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen dava sonucunda Adnan Oktar "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplamda 891 yıl hapse çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, Adnan Oktar’ı suç lideri konumunda gördüğü için diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tuttu. Oktar, diğer sanıkların cezalarıyla birlikte toplamda 8 bin 658 yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme, örgüt elebaşı oldukları iddiasıyla yargılanan sanıklar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Ulviye Didem Ürer, Yeliz Sucu, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan ve Fatma Ceyda Ertüzün'e de benzer suçlardan ayrı ayrı 8 bin 658 yıl hapis cezası verdi.