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AKP'li milletvekili mecliste Atatürk düşmanını övdü

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, “Türkiye’de Kürt sorunu yoktur. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde, bugün gibi ayrılıkçı tohumları ekmek isteyenlere karşı, başta Said Nursi olmak üzere bilim adamları, buna geçit vermemişlerdir” ifadelerini kullanarak Atatürk düşmanlığı ile bilinen Said Nursi'yi övdü.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 12:00
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AKP'li İsmail Güneş mecliste Atatürk düşmanlığı ile bilinen Said Nursi'yi övdü

AKP'li milletvekili mecliste Atatürk düşmanını övdü
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İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Süleyman Soylu’nun muhalefetle tartışması konuşulurken; çözüm sürecinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar pek çok konuda açıklamalar yapıldı.

AK Partili İsmail Güneş, kürsüde Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk düşmanı Said Nursi’yi övdü.

Görüşmelerde HDP sıralarına seslenerek AKP Milletvekili Ekrem Çelebi “Çözüm sürecini AK Parti yaptı. Hıyaneti yapan kimdi? Külahınızı alın, önünüze koyun” dedi. Terör örgütünün hareket kabiliyetini yitirmek üzere olduğunu ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da, “Bazılarının zoruna gidebilir. Savunma değil, taarruz anlayışıyla derin ABD’nin bölgedeki oyunları bozulmuştur” değerlendirmesini yaptı.

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş de “Türkiye’de Kürt sorunu yoktur. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde, o dönemde de aynı bugün gibi ayrılıkçı tohumları ekmek isteyenlere karşı, başta Said Nursi olmak üzere, o günün bilim adamları, ileri gelenleri buna geçit vermemişlerdir” ifadelerini kullandı. Muhalefetin uyuşturucu ticaretiyle ilgili eleştirilerine yanıt veren AK Partili Salih Cora da “Atatürk’ü de, İnönü’yü de, Menderes’i de Demirel’i de, Erbakan’ı da uyuşturucu ticaretiyle suçlamışlardı. Bugün de benzer bir senaryo izliyoruz” dedi.

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