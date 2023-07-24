AKP'li istedi düz yol yamuldu. İmar planı bozuldu

Odatv'nin özel haberine göre, Tuzla Kamil Abduş Gölü ve Çevresi Doğal Sit Alanı “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” imar planları geçen yıl, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştı.

Söz konusu planlara, Tuzla Merkez Mahallesi 23 pafta 5640 parsel nolu yerle ilgili olarak arsa sahibi Turgut Mengüloğlu, 9 Mayıs 2023 tarihli dilekçe ile itiraz etti.

Yapı kayıt belgesi bulunan binasının bulunduğu arsadan, yapılan planla yol geçirildiğini, yolun arsanın kuzeyinden geçmesinin mümkün olduğunu belirterek mağduriyetinin giderilmesini istedi.

"PLAN İTİRAZ DOĞRULTUSUNDA DEĞİŞTİRİLDİ"

AKP Tuzla İlçe Başkanlığı’nın, 26 Eylül 2020 tarihli bir sosyal medya paylaşımında, “Partimizin emektarlarından Turgut Mengüloğlu bey” olarak tanıtılan Mengüloğlu’nun itirazını uygun gören Bakanlık, söz konusu planı itiraz doğrultusunda değiştirdi.

AKP’li Tuzla Belediyesi’nin imar planlarına da işlenmiş olan, geometrik olarak düzenlenmiş olan düz yol, düzenleme ile yamuk hale getirildi. Tapu alanı 2 bin 254 metrekare olan İçmeler mevkiindeki arsa ile ilgili yapılan yeni düzenleme, bir ay süreyle askıya çıkarıldı.

Askı süresi içinde plan değişikliğine itiraz edilmez ise yeni düzenleme kesinleşmiş olacak. Düzenlemeye itiraz gelirse ve Bakanlık bu itirazı uygun görmez ise eğer, itiraz edenin mahkemeye başvurma hakkı bulunuyor.

BAKANLIK KIRAN HOLDİNG'İN İTİRAZINI DA KABUL ETTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, aynı plan kapsamında itirazda bulunan, Kıran Holding bünyesindeki Murat Denizcilik ve Tic. A.Ş.’nin isteğini de yerine getiren düzenleme yaptı. Murat Denizcilik ve Tic. A.Ş.’nin itirazı üzerine plan notlarında şu düzenleme yapıldı:

“Planlama Alanı içerisinde daha önce 3194 sayılı kanunun 15.16.17. ve 18. Maddesine göre imar uygulaması görmüş parseller bu uygulamaya göre tekrar dahil edilmeyecek olup bu alanlarda planda belirlenen yapılaşma koşulları doğrultusunda uygulamaya gidilecektir.”