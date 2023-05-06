AKP'li kadın Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit etti: Tayyip Erdoğan’ın tek bir lafıyla seni hükûmetten indirmemiz bir saatimizi alır

AKP üyesi Sevil Birinci isimli şahıs, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti.

AKP'li kadın Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit etti: Tayyip Erdoğan’ın tek bir lafıyla seni hükûmetten indirmemiz bir saatimizi alır

AKP üyesi Sevil Birinci isimli şahıs, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti.

Erdoğan'ın bir lafı ile taarruza geçeceklerini söyleyen Birinci, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda asker, polis ve ülkücüler ile karşı karşıya geleceğine dair gönderme yaptı.

Sevil Birinci, "Tayyip Erdoğan’ın tek bir lafıyla seni hükûmetten indirmemiz 1 saatimizi alır" diyerek açıkça Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti.

Birinci'nin videodaki ifadeleri şu şekilde:

"Sayın Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan'ın bir lafıyla taarruza geçeceğimizi sen nasıl unuttun?

Sen ülke için plan yaparken, topraklar için plan yaparken, teröristleri buraya getirmeye çalışırken sen bizim cesur yürekliliğimizi, vatanseverliğimizi, askerimizi, polisimizi ülkücümüzü nasıl unuttun ya?

Tayyip Erdoğan’ın tek bir lafıyla seni hükûmetten indirmemiz 1 saatimizi alır. İmzalı ya da imzasız, Tayyip Erdoğan ne derse bizim için o geçerlidir. Sevgiler."

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