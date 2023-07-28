AKP’li kadın vicdansızca bunları söyledi. 'Kiralar yüksekse Afrika’ya gitsinler'

Sokak röportajında konuşan bir kadının sözleri tepki çekti. Bir genci hedef gösteren kadın ‘insanların açık giyinmesi beni çok ilgilendiriyor. Benim kocamı, oğlumu tahrik ediyor’ dedi.

AKP’li kadın vicdansızca bunları söyledi. 'Kiralar yüksekse Afrika’ya gitsinler'

Youtube’da gerçekleştirilen ve sosyal medyada hızla yayılan bir sokak röportajı büyük tepkilere neden oldu. Muhabir Aykut Metehan’ın sorularını yanıtlayan AKP’li kadının verdiği cevaplar gündem oldu.

Önce ekonomi hakkında konuşan kadın, daha sonra ise genç bir kızı hedef alarak ‘benim kocamı, oğlumu tahrik ediyor’ dedi.

GENÇ KADINI HEDEF ALDI: KOCAMI, OĞLUMU TAHRİK EDİYOR

Muhabirin "Açız diyen vatandaşlar var'' sözleri üzerine "İstanbul boşalmış, hangisi açmış? Afrika'ya gitsinler. O zaman şikayet etmeyecek, elindekiyle yetinecek. Biz çok zenginiz" cevabını veren kadın, ardından sokaktaki bir genç kadını hedef alarak "Bu mu sizin modern hayatınız? Atatürk'ü böyle mi anlattınız?" ifadelerini kullandı. Muhabir bu sözler üzerine "İnsanların açık giyinmesi neden sizi ilgilendiriyor?" derken, kadının verdiği cevap ise tepki çekti:

"İnsanların açık giyinmesi beni çok ilgilendiriyor. O benim kocamı, oğlumu tahrik ediyor... Bunları görünce ahlaksız oluyor... Bu şekilde kimse gezemez, hiç kimse özgür değil."

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