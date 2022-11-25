AKP'li kadından akıllara durgunluk veren söz: Yatın kalkın Tayyip Erdoğan'a dua edin. Çoban bile döner yiyor

74 yaşında olduğunu ifade eden kadın, Ortaya Karışık Youtube kanalının sokak röportajında şu ifadeleri kullandı: "Yatın kalkın Tayyip Erdoğan'a dua edin, Allah onu başımızdan eksik etmesin. Biz cennette yaşıyoruz. Biz kamyonların arkasında yattık, ilaç kuyruklarında durduk. Biz neler gördük. Şimdi çoban döner yiyor. Var da yiyor."

"Biz döneri, eti nereden görmüştük" diyen kadını çevredekilerin alkışladıkları görüldü.