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  • AKP'li kadından akıllara durgunluk veren söz: Yatın kalkın Tayyip Erdoğan'a dua edin. Çoban bile döner yiyor

AKP'li kadından akıllara durgunluk veren söz: Yatın kalkın Tayyip Erdoğan'a dua edin. Çoban bile döner yiyor

Sokak röportajında akıllara durgunluk veren cevaplara bir yenisi daha eklendi. AKP’li kadın "Yatın kalkın Tayyip Erdoğan'a dua edin Çoban bile döner yiyor" dedi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 20:30
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AKP'li kadından akıllara durgunluk veren söz: Yatın kalkın Tayyip Erdoğan'a dua edin. Çoban bile döner yiyor

AKP'li kadından akıllara durgunluk veren söz: Yatın kalkın Tayyip Erdoğan'a dua edin. Çoban bile döner yiyor
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74 yaşında olduğunu ifade eden kadın, Ortaya Karışık Youtube kanalının sokak röportajında şu ifadeleri kullandı: "Yatın kalkın Tayyip Erdoğan'a dua edin, Allah onu başımızdan eksik etmesin. Biz cennette yaşıyoruz. Biz kamyonların arkasında yattık, ilaç kuyruklarında durduk. Biz neler gördük. Şimdi çoban döner yiyor. Var da yiyor."

"Biz döneri, eti nereden görmüştük" diyen kadını çevredekilerin alkışladıkları görüldü.

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Köylü
25.11.2022 20:52
Teyze çobanın et derdi yok zaten:)  
 
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