MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’a Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla 2’nci açılım süreci başlamıştı. Süreç; Terör örgütü PKK’nın fesih kararı, silahların yakılması ve Türkiye sınırından çekilmeyle sürmüştü.

BAHÇELİ’DEN ‘KOMİSYON İMRALI’YA GİTSİN’

Sürecin komisyon ayağı Meclis’te devam ederken, geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den ‘Komisyon İmralı’ya gitsin’ önerisi gelmişti. Öneriye ilişkin ise iktidar cephesinden somut bir adım gelmemişti.

İKTİDARA YAKIN GAZETE BAHÇELİ'Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

İktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak ise Bahçeli’nin ‘komisyon İmralı’ya gitmeli’ çağrısına karşıt bir manşet atmıştı. “Komisyon İmralı’ya gitmesin” başlıklı manşette, Areda Survey’in sürece dair araştırmasının paylaşıldı.

Bu sefer Yeni Şafak açılım karşıtı bir manşete imza attı. 2’nci açılımın mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dünkü grup toplantısında ‘komisyon İmralı’ya gitmeli’ çağrısında bulunmuştu. Yeni Şafak, bugünkü manşetinde “Komisyon İmralı’ya gitmesin” başlıklı bir manşet yayınladı. Anket sonucunda vatandaşların yüzde 76,7’sinin komisyonun İmralı’ya gitmesinin karşı olduğu aktarıldı. Bu haberin Bahçeli’nin çıkışının ardından manşete yansıması da dikkat çekmişti.

TÜRKGÜN İSE MANŞETE SERT ÇIKMIŞTI

MHP’ye yakın ‘Türkgün’ gazetesi ise Yeni Şafak’ın manşetini eleştiren ‘Derdiniz ne sizin?’ şeklinde bir manşet atmıştı.

AKP'Lİ KURMAYIN İMRALI ENDİŞESİ

Partilileri en çok zorlayan konu, ‘hızlı politika değişikliklerinin yaratacağı’ sorun oldu. ‘parlamenterlerin İmralı’ya gitmesine’ tabandan gelen tepkiler ise bunda etken oldu. Nefes yazarı Nuray Babacan bugünkü köşe yazısında AKP’li bir kurmayın yaşananlara dair İmralı endişesi analizini aktardı. AKP’li kurmayın şu ifadelerini Babacan aktardı:

“Siyaset öz sermayeyle yapılır. Her türlü işbirliği ve birliktelik bir gün bitebilir. Ancak bu denklemi değiştirirken, vatandaşın buna nasıl bakacağını da hesaba katmamız gerekir. Siz denklemi değiştirirsiniz ama vatandaş değiştirmeyebilir. Sizin gerekçelerinize katılmayabilir. Bu da aleyhinize olur. Size bağlı çekirdek seçmeniniz olabilir ama unutmamak gerekir, seçimi kazanıp- kaybetmenizi belirleyenler onlar değil, kararsızlar. Yanlış bir hareket, onları toptan kaybetmek anlamına gelebilir. Seçim yaklaşırken tüm adımlar akıllıca atılmalı…”